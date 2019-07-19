Даже в 90-е такого не было: ярославец снял на видео безобразно загаженный центр города

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-19T17:55:30+03:00

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Площадь Юности всегда была местом притяжения горожан и, как говорил бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов, «темных сил». Днями здесь резвится детвора, вечерами к ТЮЗу стекаются театралы, а ночами собирается разношерстная молодежь. Кто именно превращает это место в свинарник, остается только гадать. Зато известно, кто этот свинарник убирать должен. Должен, но не убирает.

В группе «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев выложил видео, за которое должно быть стыдно не только горожанам, но и сотрудникам САХ.

- Про это место писали уже зимой, когда здесь был срач и бардак, - говорит активист. – Ситуация, как мы видим, кардинально не поменялась. Вот почему я в очередной раз требую, чтобы ситуация с САХ каким-то образом разрулилась. Вот это в «столице Золотого Кольца» - не совсем нормально.

Обвинять одних только сотрудников не совсем справедливо, но ведь у дворников есть зарплата, а о зарплате руководителей лучше даже не задумываться…

Пожалуй, и тем, кто мусорит, и тем, кто мусор не убирает, стоит взять пример с ярославны, которая взяла ситуацию в свои руки и сама убрала забытую дворниками улицу

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/721237" frameborder="0"></iframe> Столицу Золотого Кольца превратили в свинарник.Видео: Темур Абдуллаев, Дороги Ярославля/facebook/com

ИСТОЧНИК KP.RU