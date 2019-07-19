2019-07-19T17:55:30+03:00
Общество

Даже в 90-е такого не было: ярославец снял на видео безобразно загаженный центр города

Горожане превратили юбилейную площадь в свинарник, а САХ не шевелится
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Излюбленное место отдыха горожан превращается в помойкуИзлюбленное место отдыха горожан превращается в помойкуФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

Площадь Юности всегда была местом притяжения горожан и, как говорил бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов, «темных сил». Днями здесь резвится детвора, вечерами к ТЮЗу стекаются театралы, а ночами собирается разношерстная молодежь. Кто именно превращает это место в свинарник, остается только гадать. Зато известно, кто этот свинарник убирать должен. Должен, но не убирает.

В группе «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев выложил видео, за которое должно быть стыдно не только горожанам, но и сотрудникам САХ.

- Про это место писали уже зимой, когда здесь был срач и бардак, - говорит активист. – Ситуация, как мы видим, кардинально не поменялась. Вот почему я в очередной раз требую, чтобы ситуация с САХ каким-то образом разрулилась. Вот это в «столице Золотого Кольца» - не совсем нормально.

Обвинять одних только сотрудников не совсем справедливо, но ведь у дворников есть зарплата, а о зарплате руководителей лучше даже не задумываться…

Пожалуй, и тем, кто мусорит, и тем, кто мусор не убирает, стоит взять пример с ярославны, которая взяла ситуацию в свои руки и сама убрала забытую дворниками улицу

Столицу Золотого Кольца превратили в свинарник.Видео: Темур Абдуллаев, Дороги Ярославля/facebook/com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выиграв в Нижнем Новгороде команда «Михалыча» стала лидером ФНЛ
Бегал и махал ножом: в Ярославле мужчина угрожал покупателям магазина
В Ярославле полностью затопило переход под железной дорогой на Пятерке
Ярославские энергетики ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся гроз
В Мышкине волонтеры проведут косметический ремонт 15 городков
В Рыбинске пьяный водитель пытался подделать анализы на освидетельствовании
Рыбинке, которая избила мать сотовым телефоном, отменили наказание
В центре Ярославля утром 26 июля перекроют движение автомобилей
В Ярославле через интернет пытались распространять подделки лекарств
В Ярославле иномарка сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по зебре
На Ярославль надвигается череда дождей: когда брать зонт
Строитель, построивший для ярославны дом из отходов, лишился собственного коттеджа
Инцидентом на колесе обозрения в Ярославле заинтересовались в технадзоре
Ярославцы собрали 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Иркутской области
В Рыбинске состоялось открытие Кубка России по парашютному спорту