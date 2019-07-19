2019-07-19T16:30:15+03:00
Общество

В центре Ярославля утром 26 июля перекроют движение автомобилей

Это связано с проведением традиционной эстафеты сотрудников полиции
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ограничение будет действовать с 10 утра до 14 часов дня.Ограничение будет действовать с 10 утра до 14 часов дня.Фото: Мэрия Ярославля
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В центре Ярославля 26 июля введут ограничение движения автомобилей. Это связано с проведением традиционной эстафеты сотрудников полиции. Ограничение будет действовать с 10 утра до 14 часов дня.

- Проехать будет нельзя по нижнему ярусу Волжской набережной, а также Волжскому спуску, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Кроме того, на Волжском спуске вводится временное ограничение стоянки и парковки автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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