В центре Ярославля утром 26 июля перекроют движение автомобилей
Это связано с проведением традиционной эстафеты сотрудников полиции
Ограничение будет действовать с 10 утра до 14 часов дня.Фото: Мэрия Ярославля
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В центре Ярославля 26 июля введут ограничение движения автомобилей. Это связано с проведением традиционной эстафеты сотрудников полиции. Ограничение будет действовать с 10 утра до 14 часов дня.
- Проехать будет нельзя по нижнему ярусу Волжской набережной, а также Волжскому спуску, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Кроме того, на Волжском спуске вводится временное ограничение стоянки и парковки автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU