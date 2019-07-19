В Ярославле через интернет пытались распространять подделки лекарств
В Ярославле прокуратура Кировского района выявила в интернете сайты, на которых были размещены объявления о продаже дешевых аналогов лекарств. Уточняется, что данные подделки не были включены в единый реестр лекарственных средств.
- Деятельность по размещению информации, содержащей рекламу продажи препаратов, противоречит законодательству об обращении лекарственных средств, не позволяет обеспечить безопасность граждан, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
В связи с выявленными нарушениями был составлен иск в суд. Фемида признала объявления незаконными. Сайты, на которых размещалась реклама будут внесены в реестр запрещенных.
ИСТОЧНИК KP.RU