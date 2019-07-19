В Ярославле через интернет пытались распространять подделки лекарств

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-19T15:48:04+03:00

Подделки не были включены в единый реестр лекарственных средств. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле прокуратура Кировского района выявила в интернете сайты, на которых были размещены объявления о продаже дешевых аналогов лекарств. Уточняется, что данные подделки не были включены в единый реестр лекарственных средств.

- Деятельность по размещению информации, содержащей рекламу продажи препаратов, противоречит законодательству об обращении лекарственных средств, не позволяет обеспечить безопасность граждан, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В связи с выявленными нарушениями был составлен иск в суд. Фемида признала объявления незаконными. Сайты, на которых размещалась реклама будут внесены в реестр запрещенных.

ИСТОЧНИК KP.RU