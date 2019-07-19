В Ярославле иномарка сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по зебре

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-19T15:12:57+03:00

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В Заволжском районе Ярославля 18 июля около половины одиннадцатого на проспекте Авиаторов под колесами иномарки оказалась 17-летняя девушка. Известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 21-летний водитель.

В результате аварии девушка была госпитализирована. По предварительной информации, пострадавшая переходила проспект по зебре.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и медики скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU