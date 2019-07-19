Строитель, построивший для ярославны дом из отходов, лишился собственного коттеджа

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-19T14:28:16+03:00

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Недобросовестный строитель поплатился собственным жильем за то, что кинул ярославну. Женщина заказала загородный дом и заплатила за него кучу денег. Результат поверг ее в шок – бракоделы построили здание из бу-шных материалов, что, естественно, отразилось на качестве.

Женщина подала в суд, и он оказался на ее стороне. Решение вернуть женщине деньги не порадовало строителя, и он, закономерно, постарался уклониться от этой неприятной процедуры.

Но судебные приставы узнали, что у мужчины есть коттедж. Он-то, видимо, построен на славу, потому как по предварительной оценке, после его продажи денег для возмещения ущерба хватит сполна.

ИСТОЧНИК KP.RU