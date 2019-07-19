2019-07-19T14:07:46+03:00
Общество

Инцидентом на колесе обозрения в Ярославле заинтересовались в технадзоре

Проводится административное расследование
Роман РЫЖИКОВ
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"Сошедшее с ума" колесо проверят специалисты"Сошедшее с ума" колесо проверят специалистыФото: Александр Клещев
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Вот уже несколько дней ярославцы обсуждают инцидент на колесе обозрения, которое якобы из-за дождя закрутилось в другую сторону и вообще «полетело вниз с огромной скоростью». Инцидентом заинтересовались в инспекции административно-технического надзора Ярославской области.

- По предварительной информации при эксплуатации аттракциона могли быть нарушены требования безопасности. Все обстоятельства дела будут установлены в ходе проведения административного расследования, - сообщили специалисты.

Ранее ряд СМИ рассказал историю о женщине, которая «попрощалась с жизнью», когда с колесом произошли неполадки.

- Резкое ухудшение погодных условий привело к появлению ошибок в компрессорном оборудовании и к повышенному давлению в прижимных подушках приводов Колеса. В результате чего две из них были повреждены. К сожалению техника иногда даёт сбои, - прокомментировали ситуацию сотрудники колеса.

Впрочем, в сети появилось видео, на котором запечатлен момент остановки колеса и его вращение в противоположном направлении.

Видео, как колесо обозрения в Ярославле закрутилось в обратную сторону из-за сильного дождя.Видео: Ярославль LIVE/vk.com

Отметим, специалисты технадзора просят людей, ставших свидетелями ЧП, поделиться своими впечатлениями по телефонам: 57-87-32, 8 960 533 90 38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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