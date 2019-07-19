Инцидентом на колесе обозрения в Ярославле заинтересовались в технадзоре
Вот уже несколько дней ярославцы обсуждают инцидент на колесе обозрения, которое якобы из-за дождя закрутилось в другую сторону и вообще «полетело вниз с огромной скоростью». Инцидентом заинтересовались в инспекции административно-технического надзора Ярославской области.
- По предварительной информации при эксплуатации аттракциона могли быть нарушены требования безопасности. Все обстоятельства дела будут установлены в ходе проведения административного расследования, - сообщили специалисты.
Ранее ряд СМИ рассказал историю о женщине, которая «попрощалась с жизнью», когда с колесом произошли неполадки.
- Резкое ухудшение погодных условий привело к появлению ошибок в компрессорном оборудовании и к повышенному давлению в прижимных подушках приводов Колеса. В результате чего две из них были повреждены. К сожалению техника иногда даёт сбои, - прокомментировали ситуацию сотрудники колеса.
Впрочем, в сети появилось видео, на котором запечатлен момент остановки колеса и его вращение в противоположном направлении.
Видео, как колесо обозрения в Ярославле закрутилось в обратную сторону из-за сильного дождя.Видео: Ярославль LIVE/vk.com
Отметим, специалисты технадзора просят людей, ставших свидетелями ЧП, поделиться своими впечатлениями по телефонам: 57-87-32, 8 960 533 90 38.
ИСТОЧНИК KP.RU