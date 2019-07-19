Ярославцы собрали 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-19T13:08:34+03:00

Помимо обычных вещей и продуктов питания были собраны также 100 мотопомп для откачки воды и тепловые пушки. Фото: Правительство Ярославской области

Все собранные вещи 19 июля были отправлены в пострадавший от затопления регион

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В Ярославле неравнодушные горожане собрали для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области 60 тонн гуманитарной помощи. Вещи и продукты были отправлены нуждающимся 19 июля.

- Свой вклад внесли представители всех муниципальных образований, предприятия, организации, органы власти, социальные учреждения, общественные организации, – сказал заместитель губернатора Андрей Шабалин.

Уточняется, что помимо обычных вещей и продуктов питания были собраны также 100 мотопомп для откачки воды и тепловые пушки. Вопрос доставки гуманитарной помощи на себя взяло руководство Северной железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU