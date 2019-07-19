В Рыбинске состоялось открытие Кубка России по парашютному спорту
В Рыбинске 18 июля во дворце спорта «Полет» состоялось торжественное открытие Кубка России по парашютному спорту. Традиционное мероприятие проводится в Ярославской области уже в 19 раз. В этом году на соревнования приехали 34 участника из разных уголков России.
- Кубок памяти Татьяны Осиповой среди парашютистов - один из самых известных и важных этапов в турнирной сетке соревнований, по итогам которых спортсмены получают право представлять Россию на международных соревнованиях, - уточнили в пресс-службе администрации Рыбинска.
Изначально открытие планировали провести на открытом воздухе, на летнем поле аэродрома «Южный». Этому помешали плохие погодные условия и церемонию переместили во дворец спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU