В Рыбинске состоялось открытие Кубка России по парашютному спорту

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-19T12:45:01+03:00

По итогам этих соревнований спортсмены получают право представлять Россию на международном уровне. Фото: Администрация Рыбинска

В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из разных городов России

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В Рыбинске 18 июля во дворце спорта «Полет» состоялось торжественное открытие Кубка России по парашютному спорту. Традиционное мероприятие проводится в Ярославской области уже в 19 раз. В этом году на соревнования приехали 34 участника из разных уголков России.

- Кубок памяти Татьяны Осиповой среди парашютистов - один из самых известных и важных этапов в турнирной сетке соревнований, по итогам которых спортсмены получают право представлять Россию на международных соревнованиях, - уточнили в пресс-службе администрации Рыбинска.

Изначально открытие планировали провести на открытом воздухе, на летнем поле аэродрома «Южный». Этому помешали плохие погодные условия и церемонию переместили во дворец спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU