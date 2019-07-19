Крестовую улицу в Рыбинске будут открывать частями

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-19T12:51:14+03:00

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В Рыбинске с 11 июля из-за ремонта перекрыта Крестовая улица

В Рыбинске Крестовую улицу будут открывать частями. Так, с 11 июля до 1 августа действует ограничение на движение в начале Крестовой улицы, от Соборной площади до Стоялой.

Участок от Улицы Стоялой до Румянцевской будет перекрыт со 2 по 15 августа.

В конце лета, с 16 по 30 августа движение перекроют на промежутке от Румянцевской до улице Луначарского.

ИСТОЧНИК KP.RU