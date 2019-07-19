В Ярославле откроется новый туристический маршрут по подворотням
Проект должен познакомить гостей и жителей города с закулисной жизнью центральных улиц
Длительность экскурсионной прогулки составит полтора часа.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле идет работа над разработкой нового туристического маршрута для жителей и гостей города. Проект носит название «Ярославские подворотни со вкусом». Данный продукт расскажет об истории и архитектуре главных улиц центра города.
- Авторы нового маршрута предлагают познакомиться с закулисной жизнью улиц Комсомольской, Первомайской и Нахимсона, - поделились в мэрии. - Экскурсии по новому пешеходному маршруту начинаются от ТИЦ города Ярославля.
Туристам расскажут о исторических двориках, в которых располагались именитые дома и предприятия. Длительность экскурсионной прогулки составит полтора часа.
ИСТОЧНИК KP.RU