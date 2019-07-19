Бил лопатой по голове: в Рыбинске мужчина чуть не отправил приятеля на тот свет
Причиной агрессии стала пьяная ссора
Мужчине грозит тюрьма.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию Рыбинска поступило сообщение о том, что в одну их больниц города доставлен 56-летний житель микрорайона Северный. У мужчины была диагностирована травма головы. Полицейские быстро установили 24-летнего подозреваемого.
- Установлено, что на даче в СНТ «Зеленая зона» после совместного распития спиртных напитков возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес удары по голове черенком от лопаты пострадавшему, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту случившегося заведено уголовное дело, расследование преступления продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU