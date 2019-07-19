В Ярославле осудили парня, который воровал у больной матери
В Красноперекопском районном суде Ярославля огласили приговор парню, который обворовывал свою больную мать. 25-летнег о местного жителя обвинили в краже, совершенной с причинением значительного ущерба. Он признал вину в полном объеме.
Суд установил, что в апреле этого года юноша украл у своей матери смартфон, тонометр и небулайзер. Все это составило около 11 тысяч рублей.
- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком полтора года с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении с испытательным сроком полтора года, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU