У ярославны угнали белоснежную иномарку прямо из-под камер

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-19T09:23:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брагино у молодой ярославны прямо из-под камер видеонаблюдения угнали белоснежную иномарку. В четверг, 18 июля, около 3 ночи машину увели из двора дома №9 по Второму Брагинскому проезду.

На кадрах видно, как белый седан проезжает по придомовой территории и останавливается на перекрестке, чтобы подобрать пассажира. С той же стороны, откуда приехала машина, идет еще один человек, но, когда иномарка уезжает, фигура в черном убегает в другом направлении.

Был угнан белый «КИА Рио», оборудованный противотуманками, на литых дисках.

- Если кто-то что-то видел или знает, позвоните мне, пожалуйста: 89056450609. – просит в социальных сетях владелица автомобиля Евгения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/721084" frameborder="0"></iframe> У молодой девушки угнали белоснежную иномарку прямо из-под камер.Видео: Первый ярославский автопортал/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU