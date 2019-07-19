У ярославны угнали белоснежную иномарку прямо из-под камер
В Брагино у молодой ярославны прямо из-под камер видеонаблюдения угнали белоснежную иномарку. В четверг, 18 июля, около 3 ночи машину увели из двора дома №9 по Второму Брагинскому проезду.
На кадрах видно, как белый седан проезжает по придомовой территории и останавливается на перекрестке, чтобы подобрать пассажира. С той же стороны, откуда приехала машина, идет еще один человек, но, когда иномарка уезжает, фигура в черном убегает в другом направлении.
Был угнан белый «КИА Рио», оборудованный противотуманками, на литых дисках.
- Если кто-то что-то видел или знает, позвоните мне, пожалуйста: 89056450609. – просит в социальных сетях владелица автомобиля Евгения.
У молодой девушки угнали белоснежную иномарку прямо из-под камер.Видео: Первый ярославский автопортал/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU