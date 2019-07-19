Рыбинец заметил вора в чужом гараже и не дал ему скрыться до прибытия полиции. Теперь мужчину ждет награда

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-19T09:10:23+03:00

Простой прохожий спас хозяина от воров и сохранил его имущество в целости и сохранности Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Рыбинске 33-летний мужчина предотвратил преступление Проходя мимо гаражей на Большой Тоговщинской, он заметил, что внутри одного из боксов кто-то копается, хотя двери были закрыты. Тогда мужчина вызвал полицию и стал караулить.

Оказалось, внутрь гаража проник 25-летний парень. Он так хотел что-нибудь украсть, что проломил крышу. Он уже приготовил бензогенератор, шуруповерт, сварочный инвертор и электротример, чтобы вынести, но ему помешал прохожий. Все это, тем временем, в сумме около 40 тысяч рублей.

Полицейские задержали молодого человека. Оказалось, ранее он уже был судим, так что ничего нового для него не произойдет.

А вот ответственного рыбинца руководство УМВД собирается поощрить за содействие сотрудникам полиции

ИСТОЧНИК KP.RU