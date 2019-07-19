«Жигули» в кювете: в ночном ДТП под Рыбинском пострадали люди

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-19T08:56:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в Ярославской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими. На дороге Рыбинск-Ярославль в кювет вылетела «Лада».Машина оказалась далеко за пределами дороги и перевернулась. Авария случилась около 3:20. На место выезжали спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, вчера из-за крупного ДТП в Переславском районе образовалась огромная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU