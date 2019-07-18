Они откладывали яйца во рту у людей: ярославцы нашли «ксеноморфов» в луже за городом

18 Июль 20:55 2019-07-18T20:55:57+03:00

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Мерзкую находку сделали в луже под Ярославлем. То ли головастики, то ли ксеноморфы из фильма «Чужой», которые откладывали яйца у людей во рту. Три глаза, сверху панцирь, снизу мерзкие лапки и длинный хвост как у уховертки, одним словом: «Ужас».

- Готов поспорить, что большинство из вас даже не видели и не слышали, что у нас в Ярославле водятся такие существа, - говорит автор ролика Евгений Герасимов.

Щитни – жаброногие ракообразные, безопасны для людей. Живут они чаще всего во временных пресных водоемах, где у них нет врагов, и съедают все, что меньше их. Кстати, как и ксеноморфы из ужасов, откладывают яйца, но, конечно, не в рот людям, а в грунт. Максимальный размер, которого они могут достигнуть – всего лишь 8 сантиметров.

Но давайте будем честны, мало приятного встретить это восьмисантиметровое нечто где бы то ни было.

Это существо живет в Ярославле.Привал Ярославль/youtube.com

ИСТОЧНИК KP.RU