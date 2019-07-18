2019-07-18T16:34:45+03:00
Происшествия

На острове в Ярославской области сгорело здание бывшего клуба

В пожаре никто не пострадал
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Пользователи соцсетей уверены, что здание клуба выкупили москвичиПользователи соцсетей уверены, что здание клуба выкупили москвичиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

В среду, 17 июля, на Юршинском острове в деревне Антоново случился пожар. Сгорело большое неэксплуатируемое здание – 195 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 22.10, а ликвидировать огонь удалось только на следующий день в 12.45. Тушить пожар сначала начали сотрудники ДПК - добровольной пожарной команды. Они работают на острове, и обеспечены всем необходимым: техникой, оборудованием и формой. Далее вплавь прибыли 8 человек личного состава МЧС. К счастью, никто не пострадал.

В социальных сетях появилась информация о том, что в этом здании когда-то был клуб. Позже его выкупили москвичи, а дальше его судьба известна.

Есть предположение, что это был поджог, так как предположительно здание было обесточено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Переславлем трасса М-8 оказалась заблокирована из-за крупной аварии
Ярославец пытался сжечь свою подругу. Девушку потушил сосед
Спасатели освобождают машины из-под поваленных грозой деревьев в Ярославле
В Рыбинске появилась новая дорога
В Ярославле задержали курьера интернет-магазина с килограммом марихуаны
Полиция задержала двоих парней: приезжали в Ярославскую область, чтобы угонять и продавать машины
Тысячи пьяных водителей: в Ярославской области растет число пострадавших на дорогах
В Ярославской области наблюдается увеличение числа преступлений на 4,9%
Абоненты Tele2 могут отправлять гигабайты по всей стране
В Ярославской области малыш выпал из окна третьего этажа
Ярославна выпивала с незнакомыми мужчинами и лишилась сумки и телефона
В Ярославской области с нарушителями природоохранного законодательства борется народный контроль
Сначала верни долг: жителю Ярославской области загранпаспорт обошелся в 26 тысяч рублей
Ярославцы провоцируют рост инфляции, покупая путевки в Испанию
Р-значит реальность: супергерой в ластах и плаще вброд перешел затопленную улицу в Ярославле
В Ярославле впервые за 20 лет приведут в порядок студенческую «дорогу жизни»
В Ярославле возбуждено дело из-за нарушений при эксплуатации эскалаторов в ТРЦ
В Ярославле машина сбила уборщицу, которая перебегала дорогу на красный
Никогда такого не было, и вот опять: после ливня в Ярославле затопило целые улицы
Посмотрите, какие малютки: в Толгском монастыре родились лебедята
Как не сгореть на работе: в Рыбинске вспыхнул грузовик «Почты России»
На Стрелке в Ярославле откроется площадка для городских бардов и поэтов
В центре Ярославля 20 и 21 июля будет ограничено движение автомобилей
Владимир Волков: застройщик вышел в Депутатский переулок, нарушив обязательства
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Ярославле рядом с Бутусовским парком образовалась мусорная свалка
В элитной ярославской школе №33 появился молодой директор
Новые избиения в ярославской колонии: УФСИН начало внутреннюю проверку