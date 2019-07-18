На острове в Ярославской области сгорело здание бывшего клуба

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-18T16:34:45+03:00

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В среду, 17 июля, на Юршинском острове в деревне Антоново случился пожар. Сгорело большое неэксплуатируемое здание – 195 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 22.10, а ликвидировать огонь удалось только на следующий день в 12.45. Тушить пожар сначала начали сотрудники ДПК - добровольной пожарной команды. Они работают на острове, и обеспечены всем необходимым: техникой, оборудованием и формой. Далее вплавь прибыли 8 человек личного состава МЧС. К счастью, никто не пострадал.

В социальных сетях появилась информация о том, что в этом здании когда-то был клуб. Позже его выкупили москвичи, а дальше его судьба известна.

Есть предположение, что это был поджог, так как предположительно здание было обесточено.

ИСТОЧНИК KP.RU