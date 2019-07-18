2019-07-18T15:29:55+03:00
Происшествия

Спасатели освобождают машины из-под поваленных грозой деревьев в Ярославле

Рухнувшие стволы повредили автомобили и перекрыли целые улицы
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ЦГЗ Ярославль/vk.comФото: ЦГЗ Ярославль/vk.com
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В минувшую среду, 17 июля, на Ярославль обрушилась гроза. Дождевая вода затопила несколько районов города, а сильный ветер повалил деревья. Пострадали автомобили, балконы, были перекрыты целые улицы. Специалисты центра гражданской защиты за сутки отработали 12 выездов.

Так, на улице Балтийской на иномарку упал старый тополь. У «Рено» сильно помяло крышу и двери. Еще одной жертвой поваленных ветром деревьев стала «Нива». Ее владельцу повезло больше – удар пришелся на мягкую крону.

В Брагино сваленное дерево повредило балкон второго этажа. Здесь спасателям пришлось контролировать угол падения тополя при помощи альпинистского снаряжения.

На проспекте Фрунзе и на улице Бахвалова деревья перегородили проезжую часть.

Фото: ЦГЗ Ярославль/vk.com

Фото: ЦГЗ Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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