В Рыбинске появилась новая дорога
Проверить качество дорожного полотна пришли школьники и детсадовцы
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В четверг, 18 июля, в Рыбинске открылась новая дорога. По транспортной развязке, которая соединяет улицу Расторгуева и улицу 50 лет ВЛКСМ проехали первые машины. Также качество проезжей части проверили школьники и ребята из ближайших детских садов.
Строительство дороги завершилось еще в прошлом году, а в этом году был оборудован перекресток с круговым движением рядом с торговым центром «Аксон».
Все работы производились за счет городского и областного бюджета. Их конечная стоимость составила 120 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU