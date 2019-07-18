В Ярославле задержали курьера интернет-магазина с килограммом марихуаны

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-18T13:14:08+03:00

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Ярославские наркополицейские задержали мужчину с партией наркотиков в особо крупном размере. 35-летний подозреваемый по предварительным данным работал курьером интернет-магазине, специализирующемся на запрещенных веществах. В момент задержания у доставщика был с собой почти килограмм марихуаны. Сверток весом 974 грамма изъяли и направили на экспертизу. Известно, что все наркотики должны были быть распространены на территории региона.

На курьера завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств… в особо крупном размере». Мужчину заключили под стражу.

Сейчас полицейские расследуют дело и устанавливают причастных к организации наркотрафика лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU