2019-07-18T12:50:13+03:00
Происшествия

Полиция задержала двоих парней: приезжали в Ярославскую область, чтобы угонять и продавать машины

Они заключены под стражу
Екатерина РЯБЦЕВА
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С помощью специального устройства преступники открывали авто, проникали в салон и запускали двигательС помощью специального устройства преступники открывали авто, проникали в салон и запускали двигательФото: Евгения ГУСЕВА
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Двое молодых людей – 27-ми и 26-ти лет проживали в других регионах. Периодически они приезжали на территорию Ярославского региона и угоняли автомобили. Им удалось похитить 6 машин.

Для того, чтобы план успешно сработал, преступники купли специальное устройство, которое считывает код штатной сигнализации. С помощью него они открывали авто, проникали в салон и запускали двигатель.

Одна из краж случилась в Рыбинске на проспекте Революции. Угнанную «Тойоту» отогнали в подготовленный гараж, который называли «отстойником», и там готовили к продаже.

Подозреваемых, один из которых был в федеральном розыске, задержали и возбудили уголовное дело. Они находятся под стражей.

– В настоящее время устанавливается их причастность к совершению других аналогичных преступлений, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Молодые люди могут попасть за решетку на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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