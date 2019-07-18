Полиция задержала двоих парней: приезжали в Ярославскую область, чтобы угонять и продавать машины
Двое молодых людей – 27-ми и 26-ти лет проживали в других регионах. Периодически они приезжали на территорию Ярославского региона и угоняли автомобили. Им удалось похитить 6 машин.
Для того, чтобы план успешно сработал, преступники купли специальное устройство, которое считывает код штатной сигнализации. С помощью него они открывали авто, проникали в салон и запускали двигатель.
Одна из краж случилась в Рыбинске на проспекте Революции. Угнанную «Тойоту» отогнали в подготовленный гараж, который называли «отстойником», и там готовили к продаже.
Подозреваемых, один из которых был в федеральном розыске, задержали и возбудили уголовное дело. Они находятся под стражей.
– В настоящее время устанавливается их причастность к совершению других аналогичных преступлений, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Молодые люди могут попасть за решетку на шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU