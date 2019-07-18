2019-07-18T11:51:53+03:00
Общество

Тысячи пьяных водителей: в Ярославской области растет число пострадавших на дорогах

С начала года в регионе зафиксировано 360 тысяч нарушений ПДД
Полина ЗАЙЦЕВА
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За шесть месяцев в регионе поймали 2435 пьяных водителейЗа шесть месяцев в регионе поймали 2435 пьяных водителейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославской области за первую половину 2019 года было зафиксировано 360 тысяч фактов нарушения правил дорожного движения. Многие из них были зафиксированы благодаря камерам. За шесть месяцев в регионе поймали 2435 пьяных водителей, 344 из них повторно управляли автомобилем будучи нетрезвыми. - Сохраняется положительная динамика по снижению количества погибших на дорогах региона, - добавил начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин. В полиции также отметили, что на фоне снижения смертности на 11% выросло число пострадавших в результате ДТП. Данный рост наблюдается в различных районах Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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