В Ярославской области наблюдается увеличение числа преступлений на 4,9%

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-18T11:25:06+03:00

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В Ярославской области с начала 2019 года увеличилось число совершаемых преступлений. По данным начальника регионального УМВД Андрея Липилина, рост составил 4,9%. - Кроме того, наблюдается также рост числа краж, - уточнил начальник УМВД России по Ярославской области. - За первую половину года их было совершено 359, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. В полиции отметили, что большинство краж совершается телефонными и интернет-мошенниками. По данным, за прошедшие сутки по сводке зарегистрировано 12 подобных преступлений.

Для поимки таких мошенников создан спецотдел.

ИСТОЧНИК KP.RU