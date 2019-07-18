В Ярославской области малыш выпал из окна третьего этажа
Ребенок получил травмы и был госпитализирован
Мальчик ненадолго остался без присмотра взрослыхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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17 июля в Рыбинске почти двухлетний малыш выпал из окна квартиры. Мальчик ненадолго остался без присмотра взрослых, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал вниз с третьего этажа.
Ребенок получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.
– По данному факту следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка, – сообщили в ведомстве.
Следователи осмотрели место и опросили очевидцев случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU