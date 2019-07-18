2019-07-18T10:34:55+03:00
Происшествия

В Ярославской области малыш выпал из окна третьего этажа

Ребенок получил травмы и был госпитализирован
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Мальчик ненадолго остался без присмотра взрослыхМальчик ненадолго остался без присмотра взрослыхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

17 июля в Рыбинске почти двухлетний малыш выпал из окна квартиры. Мальчик ненадолго остался без присмотра взрослых, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал вниз с третьего этажа.

Ребенок получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.

– По данному факту следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка, – сообщили в ведомстве.

Следователи осмотрели место и опросили очевидцев случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тысячи пьяных водителей: в Ярославской области растет число пострадавших на дорогах
В Ярославской области наблюдается увеличение числа преступлений на 4,9%
Абоненты Tele2 могут отправлять гигабайты по всей стране
Ярославна выпивала с незнакомыми мужчинами и лишилась сумки и телефона
В Ярославской области с нарушителями природоохранного законодательства борется народный контроль
Сначала верни долг: жителю Ярославской области загранпаспорт обошелся в 26 тысяч рублей
Ярославцы провоцируют рост инфляции, покупая путевки в Испанию
Р-значит реальность: супергерой в ластах и плаще вброд перешел затопленную улицу в Ярославле
В Ярославле впервые за 20 лет приведут в порядок студенческую «дорогу жизни»
В Ярославле возбуждено дело из-за нарушений при эксплуатации эскалаторов в ТРЦ
В Ярославле машина сбила уборщицу, которая перебегала дорогу на красный
Никогда такого не было, и вот опять: после ливня в Ярославле затопило целые улицы
Посмотрите, какие малютки: в Толгском монастыре родились лебедята
Как не сгореть на работе: в Рыбинске вспыхнул грузовик «Почты России»
На Стрелке в Ярославле откроется площадка для городских бардов и поэтов
В центре Ярославля 20 и 21 июля будет ограничено движение автомобилей
Владимир Волков: застройщик вышел в Депутатский переулок, нарушив обязательства
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Ярославле рядом с Бутусовским парком образовалась мусорная свалка
В элитной ярославской школе №33 появился молодой директор
Новые избиения в ярославской колонии: УФСИН начало внутреннюю проверку