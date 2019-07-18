Ярославна выпивала с незнакомыми мужчинами и лишилась сумки и телефона
За помощью женщина пошла в полицию
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55-летняя местная жительница обратилась к полицейским и рассказала, что у нее украли сумку, в которой были личные вещи и мобильный телефон.
Оказалось, ранее женщина выпивала с незнакомыми мужчинами. 50-летний собутыльник решился на преступление и взял чужое. Сумку и телефон он успел продать каким-то людям. Ярославец дал признательные показания.
– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», – сообщили в ведомстве.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU