Ярославна выпивала с незнакомыми мужчинами и лишилась сумки и телефона

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-18T09:48:42+03:00

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55-летняя местная жительница обратилась к полицейским и рассказала, что у нее украли сумку, в которой были личные вещи и мобильный телефон.

Оказалось, ранее женщина выпивала с незнакомыми мужчинами. 50-летний собутыльник решился на преступление и взял чужое. Сумку и телефон он успел продать каким-то людям. Ярославец дал признательные показания.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», – сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU