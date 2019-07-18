2019-07-18T09:22:07+03:00
Общество

В Ярославской области с нарушителями природоохранного законодательства борется народный контроль

Только в июле текущего года неравнодушные жители региона выявили 20 подобных инцидентов
Мария СОКОЛОВА
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В районе деревни Ермилово народный контроль обнаружил незаконную свалку.В районе деревни Ермилово народный контроль обнаружил незаконную свалку.Фото: Правительство Ярославской области
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А вчера, 17 июля, специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования провели проверку соблюдения требований добычи общераспространенных полезных ископаемых в районе деревни Ермилово Ярославского района.

– Рейд организован по сигналу от местных жителей, – сообщил главный эксперт комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов. – Установлены факты изъятия песка, обнаружены следы тяжелой техники. Также в ходе рейда зафиксировано проведение разравнивания площадки. По словам рабочих, на данной территории была ликвидирована незаконная свалка, идет подготовка к прокладке дороги. Департамент проводит предварительную проверку.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо провести фото- или видеофиксацию факта нарушения и направить файлы в департамент охраны окружающей среды по электронной почте doosp@yarregion.ru или выложить в социальных сетях с хештегом #Народныйэкоконтроль76, уточнив дату, время и место случившегося. Желательно сфотографировать водителя, машину и ее государственный номер. На основании этих данных инспекторы во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД найдут нарушителя, к которому будут применены предусмотренные законодательством меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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