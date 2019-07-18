Сначала верни долг: жителю Ярославской области загранпаспорт обошелся в 26 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-18T08:38:13+03:00

Загранпаспорт даниловцу выдали лишь после того, как он погасил долг перед государством. Фото: Служба судебных приставов

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В отделе судебных приставов по Даниловскому району УФССП России по Ярославской области находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя денежных средств в размере 26 тысяч рублей.

Задолженность образовалась за время предпринимательской деятельности должника. Гражданин длительное время не производил страховых выплат. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении права выезда должника за пределы Российской Федерации. А мужчина как раз собрался за пределы Российской Федерации и занялся оформлением заграничного паспорта, но получил отказ в регистрации документов. В связи с этим он незамедлительно перечислили на депозитный счет судебных приставов сумму задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU