Ярославцы провоцируют рост инфляции, покупая путевки в Испанию

СЕГОДНЯ 07:24 2019-07-18T07:24:51+03:00

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Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в июне снизилась, составив 4,7% после 5,3% в мае. Впервые с июня 2013 года показатель по ЦФО снизился и сравнялся с общероссийским уровнем. Такие данные приводит ГУ Банка России по ЦФО с использованием данных Росстата.

Замедление годовых темпов прироста цен отмечалось во всех регионах округа, за исключением Ярославской области, где инфляция сохранилась на майском уровне. Снижение связано в основном с укреплением рубля с начала года, статистическим эффектом «высокой базы» на рынке моторного топлива, сдержанной динамикой потребительского спроса, а также с завершением подстройки предложения ряда видов продовольствия к спросу.

В июне 2019 года годовая инфляция в 10 из 18 регионов ЦФО опустилась ниже 5%, в мае во всех регионах округа превышала данный показатель. Наименьший уровень инфляции отмечался в Тверской области – 4% (после 5,1% в мае), а наибольший на протяжении последних пяти месяцев сохранился в Ярославской области – 6,5%.

При этом в июне в Ярославской области замедлилась годовая инфляция по продовольствию и непродовольственным товарам. Зато заметно ускорилась инфляция по услугам, особенно в сфере зарубежного туризма, что обусловлено увеличением спроса, преимущественно, на поездки в Испанию. Правда, рост идет не за счет количества покупаемых путевок, а за счет предоставления меньших скидок туроператорами по данному направлению по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU