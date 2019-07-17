В Ярославле возбуждено дело из-за нарушений при эксплуатации эскалаторов в ТРЦ

СЕГОДНЯ 19:13 2019-07-17T19:13:16+03:00

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Вместе с надзорным органом проверку соблюдения правил безопасного использования и содержания межэтажных эскалаторов в торгово-развлекательном центре «РИО» на Тутаевском шоссе проводили специалисты Центрального управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору.

Установлено, что в торговом центре «РИО» ООО «СоюзЭкспо» эксплуатируются 4 эскалатора и 3 пассажирских конвейера (траволатора). При этом уведомление о постановке на учет эскалаторов и траволаторов в Центральное управление Ростехнадзора ООО «СоюзЭкспо» не направлялось. Кроме того, выявлены нарушения при обслуживании и содержании подъемных механизмов эскалаторов.

По результатам проверки в адрес руководителя ООО «СоюзЭкспо» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. В отношении технического директора данной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой города Ярославля на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU