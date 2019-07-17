В Ярославле машина сбила уборщицу, которая перебегала дорогу на красный

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-17T18:27:52+03:00

Вот что бывает, когда переходишь дорогу в неположенном месте

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В Ярославле на Московском проспекте 17 июля около шести утра иномарка сбила 33-летнюю женщину-уборщицу. Пострадавшая переходила дорогу в районе пересечения проспекта с улицей Малая Пролетарская вместе с коллегой.

Работники перебегали проспект в неположенном месте, к тому же, они двигались на красный свет. От удара женщину перебросило через капот «Форда», 37-летний водитель которого попросту не успел затормозить. Пострадавшая не смогла самостоятельно встать, женщину госпитализировали.

Наезд на пешехода. ДТП Московский/М.Пролетарская. 17.07.19..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU