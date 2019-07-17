На Стрелке в Ярославле откроется площадка для городских бардов и поэтов
Она будет работать каждую субботу июля и августа
Мероприятие носит название «В субботу на Стрелке».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 20 июля в 16 часов дня откроется музыкально-поэтическая площадка «В субботу на Стрелке». Данное мероприятие нацелено на городских поэтов и бардов, которые хотят выступить перед горожанами в формате открытого микрофона.
- Жители и гости города смогут послушать выступления известных ярославских поэтов и бардов, а также пообщаться с ними в неформальной обстановке, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. - Наряду с известными авторами выступят и молодые талантливые поэты.
Уточняется, что городская площадка будет работать каждую субботу июля и августа.
ИСТОЧНИК KP.RU