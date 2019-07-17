2019-07-17T18:09:35+03:00
Общество

Посмотрите, какие малютки: в Толгском монастыре родились лебедята

Малюткам всего пару дней отроду
Полина ЗАЙЦЕВА
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В семье толгских лебедей пополнениеВ семье толгских лебедей пополнение
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В Ярославле в Свято-Введенском Толгском женском монастыре вылупились три милых лебеденка. Мы выяснили, что малютки появились на свет совсем недавно, 12 июля. Пока лебедята серого цвета, но с возрастом их окрас сменится на темно-черный.

- Лебедята радуют и посетителей монастыря, и своих новоиспеченных родителей, - рассказали нам в Толгском монастыре. – Они плавают перед людьми, выходят бегать по лужайке, даже на плот забираются!

Малыши уже успели полюбиться горожанам не меньше, чем их черные родители. Напомним, лебеди – это особенные животные. Помимо того, что они являются самыми крупными водоплавающими птицами, лебеди всего один раз выбирают себе партнера. Все оставшуюся жизнь животные сохраняют верность своему избраннику.

Посмотрите, какая прелесть: у пары черных лебедей вылупились малыши.Видео: Николай Белавин, Мой Ярославль/ facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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