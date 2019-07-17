Владимир Волков: застройщик вышел в Депутатский переулок, нарушив обязательства
В среду, 17 июля, на Депутатском переулке вновь зашумела стройка. Рабочие продолжили возводить кинотеатр в зоне ЮНЕСКО. Реакция общества последовала незамедлительно, и на нее обратили внимание городские власти.
- Благодаря общественности и СМИ мы вновь остановили работы и пресекли данную самодеятельность. Чтобы подобное не повторилось, на площадке будет установлено видеонаблюдение, и 24 часа в сутки строительная площадка будет под наблюдением, - написал мэр Ярославля Владимир Волков в социальных сетях.
Напомним, ранее губернатор Ярославской области постановил прекратить все работы до полного выяснения обстоятельств при выдаче разрешений на строительство, однако, это не остановило недобросовестного застройщика.
ИСТОЧНИК KP.RU