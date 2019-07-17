В Ярославле рядом с Бутусовским парком образовалась мусорная свалка

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-17T16:28:20+03:00

Пользователи вспомнили, что раньше на месте свалки стоял ларек. Фото: "Дороги Ярославля"/Facebook.

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В Ярославле на перекрестке улиц Победа и Свердлова, между Бутусовским парком и Североходом жители города обнаружили настоящую мусорную свалку. Недалеко от трамвайной остановки валяются кусок забора, офисные и деревянные стулья, а также гора бытовых отходов. Фотографии мусора ярославцы выложили в интернет.

- Настоящий филиал Скоково в самом центре Ярославля, - пишут горожане в Фейсбуке. – Позорище!

Пользователи вспомнили, что раньше на месте свалки стоял ларек. Видимо, после сноса торговой точки убирать мусор никто не захотел.

ИСТОЧНИК KP.RU