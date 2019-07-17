Новые избиения в ярославской колонии: УФСИН начало внутреннюю проверку
По ее результатам все материалы будут направлены в следственные органы
Позже, в следственных органах будет принято решении в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле в региональном управлении УФСИН началась служебная проверка по факту появления в СМИ информации о новых пытках в ИК-1.
- По результатам проверки все собранные материалы будут переданы следственным органам для принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.
Напомним, 17 июля общественность увидела новое свидетельство пыток в ярославской колонии ИК-1. На кадрах зафиксировано не только избиение заключенного, но и процесс подготовки версии об обстоятельствах применения силы.
ИСТОЧНИК KP.RU