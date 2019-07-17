2019-07-17T15:54:59+03:00
Общество

Новые избиения в ярославской колонии: УФСИН начало внутреннюю проверку

По ее результатам все материалы будут направлены в следственные органы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Позже, в следственных органах будет принято решении в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФПозже, в следственных органах будет принято решении в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле в региональном управлении УФСИН началась служебная проверка по факту появления в СМИ информации о новых пытках в ИК-1.

- По результатам проверки все собранные материалы будут переданы следственным органам для принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Напомним, 17 июля общественность увидела новое свидетельство пыток в ярославской колонии ИК-1. На кадрах зафиксировано не только избиение заключенного, но и процесс подготовки версии об обстоятельствах применения силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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