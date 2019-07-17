2019-07-17T14:09:59+03:00
Общество

В Ярославле столкнулись пассажирский автобус и легковушка

ДТП произошло у здания УМВД, на перекрестке проспекта Октября и улицы Республиканской
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту ДТП проводится проверкаПо факту ДТП проводится проверка
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В Ярославле 16 июля на перекрестке проспекта Октября и улицы Республиканской, прямо у здания регионального УМВД столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Авария попала в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

На кадрах с записи видно, что автобус двигался по крайней правой полосе в сторону Красной площади. Водитель иномарки решил проскочить перед общественным транспортом и повернуть направо.

Виновник ДТП подрезал автобус, водитель общественного транспорта не успел среагировать и врезался в легковой автомобиль. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

ДТП Октября/Республиканская. 16.07.19.ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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