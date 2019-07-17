2019-07-17T13:09:44+03:00
Общество

В Ярославле ребенок чудом не попал под колеса, потеряв сандалию на пешеходном переходе

В социальных сетях стали активно обсуждать это видео
Екатерина РЯБЦЕВА
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Водитель совершил резкий маневр и спас ребенка/ФОТО: Александр ГлаголинВодитель совершил резкий маневр и спас ребенка/ФОТО: Александр Глаголин
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Во вторник, 16 июля, около 18 часов мама с ребенком переходили дорогу у ТЦ «Яркий» в Заволжском районе. Уже завершая переход, малыш потерял одну сандалию, вырвал свою руку из маминой и вернулся за обувью. В этот момент на пешеходный переход заезжал поворачивающий автомобиль. Водитель совершил резкий маневр и спас ребенка. Тот тут же вернулся к напуганной маме.

Видео появилось в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте. Мнения в комментариях разделились: кто-то считает, что мама недостаточно крепка держала импульсивного ребенка за руку, а кто-то уверен, что виноват водитель.

– Мама не ожидала. Шли они на зелёный, а вот водитель поворачивал, и по правилам должен был убедиться в отсутствии пешеходов, а если они есть, затормозить и пропустить всех. А он даже скорость не сбросил. Это как? Кстати, мама, видно, сразу отругала ребёнка. Водителю очень сильно повезло, так как он виноват на 100%, – написала Екатерина.

Среди ярославцев нашлись и те, кто назвал ситуацию просто стечением обстоятельств.

– Ребенок сам не ожидал и не подумал, и мамочка не ожидала такого. Никто не виноват здесь. И водитель молодец, соблюдал правила, поэтому все закончилось хорошо. Детишки такие! А у нас через дорогу лучше бегать, смотря при этом и вправо и влево и вверх, не важно горит зелёный вам или нет, – считает пользовательница Ирина.

В Ярославле ребенок чуть не попал под машину .

ИСТОЧНИК KP.RU

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