2019-07-17T12:53:29+03:00
Экономика

Более 200 пожилых ярославцев приняли участие в мастер-классах «Школа мобильного интернета»

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В день акции представители Tele2 помогали разобраться старшему поколению в тонкостях технологий с помощью «Путеводителя по мобильному интернету»В день акции представители Tele2 помогали разобраться старшему поколению в тонкостях технологий с помощью «Путеводителя по мобильному интернету»
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15 июля в Ярославской области прошла всероссийская акция «День открытых людей». Целью стала помощь пожилым людям в освоении современных технологий. В этом году в акции приняли участие более 300 салонов связи Tele2 по всей стране. Интерес к мероприятию значительно превысил ожидания организаторов. В проекте приняли участие около 2000 офисных сотрудников. Как сообщает пресс-служба компании, четырнадцатый «День открытых людей» прошел под лозунгом «Переведи бабушку в интернет». Tele2 сделала акцент на поддержке запущенной неделей ранее одноименной социальной кампании. Ее цель – привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения пользоваться мобильным интернетом. 15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 покинули привычные рабочие места, чтобы выступить в необычной для себя роли промоутеров и консультантов оператора. Специалисты Tele2 не только общались с клиентами в фирменных точках продаж, но и провели мастер-классы «Школа мобильного интернета» для пожилых людей. На них сотрудники Tele2 рассказали, как пользоваться интернетом, мобильными приложениями, соцсетями и мессенджерами, а также показали основные функции смартфона. В день акции представители Tele2 помогали разобраться старшему поколению в тонкостях технологий с помощью «Путеводителя по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение.

Онлайн-версия путеводителя доступна на странице «Переведи бабушку в интернет», а печатное руководство распространяется в салонах связи оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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