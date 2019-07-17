На Волжской набережной в Ярославле каждую субботу будут выступать барды и поэты
Площадка начнет работать 20 июля
Участвовать в мероприятиях будут ярославские поэты и бардыФото: Мэрия Ярославля
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Что делать теплыми летними вечерами? Конечно же слушать стихи и музыку! Тем более в таком поэтичном месте на берегу реки Волга. У ярославцев появилась уникальная возможность интересно провести выходные вместе с близкими людьми.
20 июля на Волжской набережной откроется музыкально-поэтическая площадка «В субботу на Стрелке». Участвовать в мероприятиях будут ярославские поэты и барды. Ярославцы смогут пообщаться с творческими людьми региона в неформальной обстановке. Вместе с известными авторами выступят молодые и талантливые поэты.
Площадка будет работать каждую субботу в июле и августе.
ИСТОЧНИК KP.RU