В Рыбинске отключат холодную воду: на когда запасать канистры
Отключение коснется нескольких районов города
Воды не будет с восьми утра до восьми вечера.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
В нескольких районах Рыбинска в субботу 20 июля отключат холодную воду. Это связано с ремонтными работами. Сообщается, что воды не будет в центре города, а также в Гагаринском, Зачеремушном, Кировском микрорайонах. Кроме того, под отключение попадают районы Копаева, Ермакова, Заволжья и Слипа.
Микрорайоны Скоморохова города, Запахмовский и Мариевка будут находиться на пониженном давлении. Воды не будет с восьми утра до восьми вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU