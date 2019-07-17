В Рыбинске отключат холодную воду: на когда запасать канистры

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-17T11:44:36+03:00

Воды не будет с восьми утра до восьми вечера. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В нескольких районах Рыбинска в субботу 20 июля отключат холодную воду. Это связано с ремонтными работами. Сообщается, что воды не будет в центре города, а также в Гагаринском, Зачеремушном, Кировском микрорайонах. Кроме того, под отключение попадают районы Копаева, Ермакова, Заволжья и Слипа.

Микрорайоны Скоморохова города, Запахмовский и Мариевка будут находиться на пониженном давлении. Воды не будет с восьми утра до восьми вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU