2019-07-17T11:44:36+03:00
Недвижимость

В Рыбинске отключат холодную воду: на когда запасать канистры

Отключение коснется нескольких районов города
Полина ЗАЙЦЕВА
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Воды не будет с восьми утра до восьми вечера.Воды не будет с восьми утра до восьми вечера.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В нескольких районах Рыбинска в субботу 20 июля отключат холодную воду. Это связано с ремонтными работами. Сообщается, что воды не будет в центре города, а также в Гагаринском, Зачеремушном, Кировском микрорайонах. Кроме того, под отключение попадают районы Копаева, Ермакова, Заволжья и Слипа.

Микрорайоны Скоморохова города, Запахмовский и Мариевка будут находиться на пониженном давлении. Воды не будет с восьми утра до восьми вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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