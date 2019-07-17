Ярославский бизнесмен лишился элитной квартиры в центре города из-за кредитного долга в 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-17T11:37:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославские приставы арестовали у местного бизнесмена квартиру, которая находится в самом центре города. Ее стоимость составляет почти 5,5 миллионов рублей.

Мужчина задолжал по кредиту 7,5 миллионов рублей, но не мог вовремя погасить задолженность. Кредиторы обратились в суд с иском об аресте имущества.

– По его решению, судебные приставы-исполнители отдела по Кировскому и Ленинскому районам УФССП России по Ярославской области арестовали заложенное имущество должника, – рассказали в ведомстве.

Предприниматель мог в течение 10 дней обжаловать это решение, но не воспользовался моментом. Квартира не ушла с торгов, и ее забрал банк.

ИСТОЧНИК KP.RU