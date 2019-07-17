В Ярославле задержали вора-домушника, тратившего украденное на алкоголь

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-17T10:50:18+03:00

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В Ярославле задержали серийного вора-домушника, который орудовал в Заволжском районе города. Ранее в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, у которой неизвестный сорвал замок входной двери и похитил из дома мобильный телефон и деньги. Сумма ущерба составила более шести тысяч рублей.

- Полицией установлен 30-летний житель Ярославля. Мужчина не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Установлена его причастность к совершению 10 аналогичных преступлений на территории Ярославского района, а также Заволжского района города.

Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что всегда действовал всегда одинаково: когда видел пенсионера, работающего в саду, преступник пробирался к нему в дом и крал имущество с деньгами. Украденное тратил на алкоголь и продукты. По факту краж возбуждены уголовные дела, мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU