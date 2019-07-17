2019-07-17T09:49:59+03:00
Происшествия

Полиция задержала ярославну, которая украла в ломбарде золотую цепь

Идет расследование дела
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Дзержинского района поступило сообщение о том, что из ломбарда неизвестные украли золотую цепочку. Началось расследование. Сотрудники полиции внимательно посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что возможно причастна к этому 29-летняя женщина.

– Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», – сообщили в ведомстве.

Цепочку изъяли. Расследование продолжается.

Напомним, жители Архангельска ограбили, избили и утопили мужчину в канаве на Костромском шоссе в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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