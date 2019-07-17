Я тучи разведу руками: в Ярославле будет тепло, но облачно
Синоптики прогнозируют небольшой дождь
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В среду, 17 июля, в Ярославском регионе будет облачная погода с прояснениями. Солнце сменится тучами, но вскоре опять засияет на небосводе. Возможно, местами пойдет небольшой кратковременный дождь. Ожидается переменный ветер 0-5 метров в секунду. В вечернее и ночное время суток температура воздуха понизится до 6-11 градусов, а днем ртуть в термометре поднимется до 19-24 градусов. Метеорологическая видимость будет хорошая: 7000-9000 метров.
Синоптики уверены, что лето скоро вернется в среднюю полосу, и август будет бархатным и теплым.
ИСТОЧНИК KP.RU