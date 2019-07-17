В Ярославле жители Архангельской области ограбили, избили и утопили своего знакомого

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-17T07:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В июне 2018 года 31-летний и 36-летний жители Архангельской области были в Ярославле. В районе Костромского шоссе они напали на своего 56-летнего приятеля, предварительно договорившись об этом. Подозреваемые украли у него 50 тысяч рублей, сильно избили, а затем утопили в отводной канаве, недалеко от дороги.

По факту грабежа и убийства возбудили уголовное дело.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU