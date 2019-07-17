2019-07-17T07:27:33+03:00
Происшествия

В Ярославле жители Архангельской области ограбили, избили и утопили своего знакомого

Следствие завершено, дело передано в суд
Екатерина РЯБЦЕВА
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Убийство произошло в районе Костромского шоссеУбийство произошло в районе Костромского шоссеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В июне 2018 года 31-летний и 36-летний жители Архангельской области были в Ярославле. В районе Костромского шоссе они напали на своего 56-летнего приятеля, предварительно договорившись об этом. Подозреваемые украли у него 50 тысяч рублей, сильно избили, а затем утопили в отводной канаве, недалеко от дороги.

По факту грабежа и убийства возбудили уголовное дело.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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