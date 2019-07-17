В Ярославле жители Архангельской области ограбили, избили и утопили своего знакомого
Следствие завершено, дело передано в суд
Убийство произошло в районе Костромского шоссеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В июне 2018 года 31-летний и 36-летний жители Архангельской области были в Ярославле. В районе Костромского шоссе они напали на своего 56-летнего приятеля, предварительно договорившись об этом. Подозреваемые украли у него 50 тысяч рублей, сильно избили, а затем утопили в отводной канаве, недалеко от дороги.
По факту грабежа и убийства возбудили уголовное дело.
– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU