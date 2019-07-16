2019-07-16T19:28:22+03:00
Происшествия

Ярославец сел пьяным за руль, игнорировал решения суда и отправился за решетку под конвоем

Молодой человек год был в розыске
Екатерина РЯБЦЕВА
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В 2017 году в Ярославле осудили 24-летнего парня. Он водил машину в нетрезвом виде. Нарушителя приговорили к 180 часам обязательных работ, а также он был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 4 месяца.

Однако ярославец не торопился работать. В 2018 году водителю изменили наказание, и обязательные работы превратились в реальный срок. Парень должен был сам прибыть в колонию-поселения. Безответственный горожанин также проигнорировал букву закона и был объявлен в розыск.

Правоохранителям помог случай. В апреле 2019 года ярославец снова сел пьяный за руль и был остановлен.

На этот раз суд приговорил молодого человека к 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. За решетку его отравили под конвоем. Также ярославцу присоединили наказания по другим предыдущим приговорам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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