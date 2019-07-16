В Рыбинске восстановят зеленые насаждения на Крестовой

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-16T17:36:49+03:00

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Власти Рыбинска ответили на возмущение горожан, вызванное исчезновением лип с улиц города. В администрации сообщили, что на Крестовой посадят 57 лип в этом году и еще 28 - в 2020.

- Будет "лысый", совершенно безжизненный центр. Печально. – пишут люди в социальных сетях.

-Деревьев не будет, одни витрины с трусами и вином…

В администрации города поспешили успокоить горожан:

- Эти работы запланированы контрактом. Вырубке подлежат 49 деревьев. Это переросшие и аварийные растения. Их заменят молодые саженцы – липы и клены высотой не менее четырёх метров. Улица Крестовая без деревьев не останется. Первые компенсационные посадки деревьев сделают осенью этого года», - подчеркнула директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Сейчас на улице Крестовой идет капитальный ремонт. После его завершения молодые деревья начнут возвращаться на улицы города.

ИСТОЧНИК KP.RU