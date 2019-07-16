2019-07-16T17:36:49+03:00
Общество

В Рыбинске восстановят зеленые насаждения на Крестовой

Жители города возмущены опустевшими улицами
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: ПОдслушано в Рыбинске/vk.comФото: ПОдслушано в Рыбинске/vk.com
Изменить размер текста:

Власти Рыбинска ответили на возмущение горожан, вызванное исчезновением лип с улиц города. В администрации сообщили, что на Крестовой посадят 57 лип в этом году и еще 28 - в 2020.

- Будет "лысый", совершенно безжизненный центр. Печально. – пишут люди в социальных сетях.

-Деревьев не будет, одни витрины с трусами и вином…

В администрации города поспешили успокоить горожан:

- Эти работы запланированы контрактом. Вырубке подлежат 49 деревьев. Это переросшие и аварийные растения. Их заменят молодые саженцы – липы и клены высотой не менее четырёх метров. Улица Крестовая без деревьев не останется. Первые компенсационные посадки деревьев сделают осенью этого года», - подчеркнула директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Сейчас на улице Крестовой идет капитальный ремонт. После его завершения молодые деревья начнут возвращаться на улицы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославец сел пьяным за руль, игнорировал решения суда и отправился за решетку под конвоем
Подробности ДТП с перевертышем на Чайковского: за рулем был подросток, его подруга в больнице
В Ярославской области активисты убрали 33 крупные лесные свалки
В Ярославле осудят женщину, которая фиктивно прописала у себя двух иностранцев
Только один вопрос: КАК!? В Ярославле на узкой улочке перевернулась иномарка
В Рыбинске 65-летняя Галина Смирнова ушла в лес и не вернулась
В Ярославской области ищут инвестора, который закончит строительство кролиководческого комплекса
В центре Ярославля посадили молодые ели
В Ярославле торговали счетчиками, занижающими показатели по электричеству
Мэрия Ярославля прокомментировала массовую гибель стерляди
Ярославская должница спрятала от приставов свою машину в промзоне
«Калина» сложилась гармошкой: страшная авария на Ленинградском проспекте в Ярославле
В Ярославле продолжается замена сетей: что сделано
В Ярославле лжеинкассатор вынес из автосалона пять миллионов и скрылся на велике
Жительница Ярославской области обманула банкиров и взяла кредит на ложные данные
В Угличе мотоциклист с молодой девушкой за спиной влетел в иномарку: госпитализированы оба
Ярославец приходил навещать больного приятеля и украл у него банковскую карту
С 22 июля в Ярославле изменится схема движения 78 автобуса
В Брейтово женщина украла забор у мертвого соседа, пока не приехали родственники
Власти наконец-то увидели нарушения во время ремонта центральных улиц Ярославля
Ярославский департамент АПК возглавил очередной приезжий чиновник
В Ярославле дети угнали иномарку и устроили ДТП на оживленном проспекте