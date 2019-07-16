В Ярославской области активисты убрали 33 крупные лесные свалки
В Ярославской области в рамках акции «Очистим лес от мусора» активисты ликвидировали 33 крупные свалки. В разных районах региона субботники проводятся в еженедельном режиме. Всего с начала мая силами волонтеров было убрано 1100 кубометров мусора.
- Лесные субботники будут проходить до конца сентября во всех муниципальных районах области. Мероприятия запланированы на каждую пятницу, - пояснили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Присоединиться к природоохранной акции «Очистим лес от мусора» могут все желающие.
Ближайшие субботники в рамках акции пройдут 26 июля в Любимском, Тутаевском, Угличском, Ярославском лесничествах, а также 2 августа Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском лесничествах.
ИСТОЧНИК KP.RU