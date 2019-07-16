В Ярославской области активисты убрали 33 крупные лесные свалки

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-16T17:34:04+03:00

Всего с начала мая убрано 1100 кубометров мусора

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В Ярославской области в рамках акции «Очистим лес от мусора» активисты ликвидировали 33 крупные свалки. В разных районах региона субботники проводятся в еженедельном режиме. Всего с начала мая силами волонтеров было убрано 1100 кубометров мусора.

- Лесные субботники будут проходить до конца сентября во всех муниципальных районах области. Мероприятия запланированы на каждую пятницу, - пояснили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Присоединиться к природоохранной акции «Очистим лес от мусора» могут все желающие.

Ближайшие субботники в рамках акции пройдут 26 июля в Любимском, Тутаевском, Угличском, Ярославском лесничествах, а также 2 августа Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском лесничествах.

ИСТОЧНИК KP.RU