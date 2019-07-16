В Ярославле осудят женщину, которая фиктивно прописала у себя двух иностранцев
Установлено, что граждане Узбекистана не собирались проживать по месту регистрации
Женщина точно знала, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будутФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудят 33-летнюю жительницу Кировского района, которая незаконно зарегистрировала в своей квартире двух граждан Узбекистана. Сделала она это с помощью многофункционального центра.
- При этом женщина достоверно знала, что иностранные граждане по указанному адресу пребывать не будут и фактически жилое помещение им предоставлять не собиралась, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
За подобное правонарушение женщине может грозить либо крупный штраф, либо принудительные работы. Самой строгой мерой является лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU