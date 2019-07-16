2019-07-16T17:08:04+03:00
Происшествия

Только один вопрос: КАК!? В Ярославле на узкой улочке перевернулась иномарка

Очевидцы пируэта столпились вокруг машины
Роман РЫЖИКОВ
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Фото:Игорь Салахов, Жесть Ярославль/vk.comФото:Игорь Салахов, Жесть Ярославль/vk.com
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На улице Чайковского в Ярославле перевернулась иномарка. На узкой улице всегда понаставлено очень много припаркованных машин, так что для такого пируэта здесь недостаточно ни места, ни скорости. Очевидцы задаются только одним вопросом: как!?

Перевертыш задел припаркованную машину, на месте работали медики. Информация о пострадавших уточняется.

Другое необычное происшествие на дороге случилось утром в Заволжском районе. Сотрудники ДПС поймали 13-летних школьников, устроивших ДТП на угнанной отцовской иномарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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